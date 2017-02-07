Санкт-Петербург, 7 февраля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Полномочия по утверждению Правил землепользования и застройки никогда не должны были принадлежать парламенту Санкт-Петербурга. Об этом заявил сегодня представитель президента РФ в Конституционном суде Михаил Кротов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru Главный зал КС РФ

Законодательное собрание Петербурга требует признать неконституционными часть 41 статьи 63 Градостроительного кодекса, а также статью 23 федерального закона, благодаря которому были внесены поправки в ГрК РФ, и полномочия Заксобрания по утверждению Правил землепользования и застройки в Петербурге перешли к городскому правительству.

Михаил Кротов отметил, что Заксобрание в своей жалобе в КС указывает на «историческую особенность» того, что данные Правила на протяжении нескольких десятков лет утверждались именно представительным органом власти Северной столицы.

Но, заявил Кротов, эта «историческая особенность» была обусловлена всего лишь тем, что в Петербурге долгое время просто не было высшего органа исполнительной власти. «Более двух десятков лет фактически эту функцию исполнял Ленсовет, и полномочия по утверждению данных правил принадлежали именно данному органу», — напомнил Кротов.

Затем же в Петербурге появился институт губернатора, и полномочия, которые типичны для исполнительной власти, постепенно передавались от Заксобрания Смольному.

«Так что не надо тут искать историческую перспективу. Исторически как раз было не оправдано, что эти полномочия находились у парламента Петербурга. Представляется, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции», — заключил Михаил Кротов.

Ранее представитель Госдумы в КС РФ Татьяна Касаева также попросила суд отказать в удовлетворении жалобы парламента Петербурга.

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Изменения в Градостроительный кодекс, касающиеся особенностей градостроительной деятельности в Москве и Петербурге, были внесены в 2014 году. По мнению петербургского Заксобрания, оспариваемые нормы позволяют вмешиваться в распределение компетенции между органами законодательной и исполнительной власти, и это нарушает не только конституционный принцип разделения властей, но и принцип равноправия субъектов РФ, так как новые правила установлены только для Москвы и Петербурга.