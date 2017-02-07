Москва, 7 февраля, 2017, 12:09 — ИА Регнум. По указу Верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина утром 7 февраля в Воздушно-космических силах началась внезапная проверка, воинские части приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшую степень боевой готовности.

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

Об этом сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, особое внимание в ходе проверки будет уделено состоянию боевого дежурства и развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии.

Проверяемые подразделения и воинские части проведут тактические учения и контрольные занятия. Генштаб ВКС сформирует для выполнения этих задач контрольные группы. Кроме того, Шойгу поручил организовать работу и контролировать выполнение задач своим заместителям и руководителям центральных органов военного управления.

Внезапная проверка началась в 09:00 мск. В ходе ее выполнения глава Минобороны РФ распорядился строго соблюдать требования безопасности, обеспечить сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и окружающей среде.