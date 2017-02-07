Москва, 7 февраля, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Бесплатная приватизация жилья будет продлена бессрочно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 февраля, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия») со ссылкой на то, что такую инициативу поддержал глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Приватизатор

«Фракцией принято решение о бессрочном продлении приватизации», — сказал Исаев.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым бесплатная приватизация будет продлена до 1 января 2020 года для жителей Крыма и Севастополя, переселенцев из аварийного жилья, а также для детей-сирот.

Второе чтение законопроекта намечено на 8 февраля.