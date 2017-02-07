Москва, 7 февраля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Глава комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов Наталья Поклонская («Единая Россия») в интервью Russia Today заявила, что однажды ей удалось обмануть детектор лжи.

Пресс-служба Президента России Наталья Поклонская

Депутат пояснила, что ее сестра Елена — полиграфолог, и однажды Поклонская предложила проверить себя на полиграфе. Отвечая на вопросы сестры, она была настолько уверена в правильности ответа, что невольно обманула прибор.

«У меня сестра спрашивала, условно говоря: «Сейчас 3 февраля 2016 года. Верно?», я отвечаю: «Да». «Сейчас за окном солнечно, да?» — «Да». Потом она мне показывает результат, и говорит: «Ты же обманула полиграф! Сейчас 2017-й год, а не 2016-й», — объяснила Поклонская.

Говоря об этом случае она отметила, что такое исследование не дает оснований для обвинения того или иного человека в каком-либо преступлении — результаты полиграфа должны подтверждаться совокупностью всех обстоятельств и собранных данных.

Таким образом, считает Поклонская, поголовная проверка чиновников на полиграфе неоправданна.