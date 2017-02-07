Киев, 7 февраля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ICTV назвала везением короткую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Tymoshenko.ua Юлия Тимошенко

По ее словам, американский лидер четко понимает ситуацию в Донбассе. Также он заверил Тимошенко в полной поддержке Украины, заявила политик.

Что касается поставок Киеву оружия, Тимошенко отметила, что с просьбой выполнить предоставленные Будапештским меморандумом гарантии она обратилась к правящей элите США. Поставки оружия нужны для создания «современной боеспособной армии, заявила Тимошенко.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что США в точности неизвестно, что происходит на Украине — это предстоит выяснить. Комментируя слова ведущего о «расширении насилия» со стороны «пророссийских сил» в Донбассе Трамп отметил, что «мы не знаем, контролируются кем-то эти силы или не контролируются».