Москва, 7 февраля, 2017, 11:19 — ИА Регнум. Чистая прибыль Сбербанка за январь составила 57,9 миллиардов рублей. В минувшем месяце наблюдался минимальный за последние несколько лет отток вкладов. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сбербанк

Сбербанк подвёл итоги минувшего месяца. В числе ключевых достижений этого периода названо увеличение чистой прибыли, рост предоставленных кредитов и минимальный отток вкладов.

«Банк заработал 57,9 млрд руб. чистой прибыли. Частным клиентам предоставлено кредитов на 100 млрд руб. — максимальный январский объем выдачи. Сезонный январский отток вкладов в реальном выражении был минимальным за последние несколько лет», — сообщили в пресс-службе.

В отчёте банка отмечается, что в аналогичный период 2016 года чистая прибыль составила 28,3 миллиарда рублей. Таким образом, рост в годовом выражении составил 104,8%.

Комментируя итоги первого месяца года, заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов отметил, что в январе активность обычно низкая. Несмотря на это, кредитная организация показала по итогам месяца «сильный финансовый результат и минимальный сезонный отток средств физических лиц».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года чистая прибыль «Сбербанка», согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ), составила 517 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с результатами 2015 года почти в 2,2 раза.

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