Москва, 7 февраля, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Около 5 миллионов из 17 миллионов российских семей — это семьи с матерями-одиночками, еще в 600 тысячах семей детей воспитывают отцы-одиночки. Об этом сегодня, 7 февраля, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на онлайн-совещании нового состава президиума Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в РФ, сообщается на сайте омбудсмена.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. 1607

«Общая статистика такова — супружеские пары с детьми — 11 миллионов 600 тысяч. Отцы с детьми — 648 с небольшим тысяч. Переданы на форму опеки 237 тысяч детей, усыновлены 115 тысяч детей. В детских домах в настоящее время находятся порядка 60 тысяч детей», — привела цифры Кузнецова.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на воспитании в семьях, составляет более 500 тысяч детей, из которых в приемной семье находится около 148 тысяч.