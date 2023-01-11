Варшава, 7 февраля, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Идею замены в Польше памятников советско-польского братства по оружию на монументы американо-польскому братству по оружию надо воспринимать как шутку. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал председатель общества сотрудничества «Польша — Восток» Йозеф Брылль (Józef Bryll), прибывший накануне в Калининград в составе делегации польских общественников.

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Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, может ли так случиться в Польше, что скоро начнут ставить памятники «американо-польскому братству по оружию», Брылль ответил: «Конечно, это пока что шутка».

«Бывают разные истории и разные ситуации, — продолжил глава общества «Польша — Восток». — Однако, думаю, что память о русских солдатах, о советских солдатах, о Красной армии и об американских, которые пришли сейчас, это совсем другое дело».

Вместе с тем польский общественник заметил, что «трудно сказать, каково будет отношение людей ко всему этому через год-два, когда эти войска действительно будут здесь».

ИА REGNUM напоминает, что несколько дней назад власти города Забже, что на юге Польши, демонтировали памятник советско-польскому братству по оружию, открытый 9 мая 1960 года. За снос монумента проголосовало 20 депутатов горсовета Забже, четыре воздержались. Памятник находился в плачевном состоянии: в нескольких местах отбита облицовочная плитка, а плато постамента поросло травой.

ИА REGNUM дополняет, что в январе 2017 года в Польшу прибыла из США внушительная бригада бронетанковых войск — 3,5 тыс. солдат, 87 танков Abrams и 18 самоходных 155-миллиметровых гаубиц Paladin. Американцы дислоцированы в западной части Польши — городах Жагань, Свентошув, Сквежина и Болеславец.

В апреле в Польшу прибывает также батальон НАТО (до 800 солдат), в основном состоящий также из военнослужащих США.

Стоит отметить, что в Польше уже есть проамериканские памятники. Речь идёт о скульптурах президента США Рональда Рейгана, установленных в Варшаве и Гданьске в 2011 и 2012 годах (в прошлом году гданьскому бронзовому Рейгану неизвестный отпилил руку). Кроме того, в Катовице местная общественность последние несколько лет предлагает заменить мемориал советским воинам — освободителям Польши от фашизма на статую Рейгана, которого в Польше считают «символом свободы» и «вдохновителем борьбы с коммунистическим режимом».