Таллин, 7 февраля, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Департамент здоровья Эстонии обратился за помощью к Латвии и Финляндии, так как из-за высокой заболеваемости гриппом запасы рецептурных лекарств в аптеках страны стали минимальными. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает эстонский портал Delfi со ссылкой на заместителя гендиректора Департамента здоровья Эстонии Юллара Кальюмяэ. Тот подтвердил латвийской газете Diena, что благодаря принятым мерам недостаток лекарственных средств удалось ликвидировать к 6 февраля.

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К настоящему моменту ситуация под контролем благодаря крупной поставке партии лекарств из Латвии 2 февраля — прибыло 300 упаковок «Тамифлю». 3 февраля из Финляндии в Эстонию поступило 200 упаковок этого лекарства, сообщил заведующий отделом Департамента лекарственных средств Отть Лайус: «Это количество было доставлено по большей части в аптеки, так как у больших больниц еще имелись определенные запасы».

Окончательно проблему с нехваткой лекарственных средств против гриппа в Эстонии надеются решить 9 февраля, когда в страну прибудет крупная партия этого лекарства (примерно 4000 упаковок) от производителя.