Оренбург, 7 февраля, 2017, 10:57 — ИА Регнум. В Оренбурге с 30 января по 6 февраля зафиксирован скачок цен на автомобильный бензин. На сегодняшний день, средняя стоимость бензина составляет 36,75 рубля за литр. За неделю выросли цены на две марки бензина (АИ-92 и АИ-95) — на 0,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

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Стоит отметить, что автомобильное топливо с начала года еженедельно растет в цене. В первую неделю 2017 года подорожало дизтопливо (рост 0,7%), с 9 по 16 января стоимость дизтоплива вновь поднялась — на 0,1%, с 16 по 23 января подорожали все марки бензина — на 0,5%, с 23 по 31 января вновь рост автомобильного топлива — на 0,2% (не изменилась лишь цена на марку АИ-72).

Таким образом, с начала года средняя стоимость по несколько копеек в неделю изменилась с 36,52 рубля за литр до 36,75 рубля.