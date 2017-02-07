Москва, 7 февраля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает демонстрировать стойкость, игнорируя подготовку Минфина к операциям на внутреннем рынке. Не смогли сломить рубль и продажи нефти, которые активизировались на очередной попытке пробоя уровня 57 долларов за баррель Brent, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Даже практически повсеместное восстановление позиций доллара на международном рынке форекс не удержало российскую валюту от рывка к новым высотам. Похоже, перед началом интервенций властей участники рынка решили «выжать» из валюты максимум, и теперь могут зафиксировать прибыль на весьма привлекательных уровнях.

Поводом для реализации такого сценария может стать сегодняшний старт покупок валюты Минфином. Операции будут проводиться ежедневно в течение месяца. И, несмотря на то, что по преобладающим оценкам, эти интервенции не окажут существенного давления на рубль, может сказаться как минимум психологический эффект, который рискует усилиться под влиянием дешевеющей нефти», — пояснил Ковалев.

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«Из-за активного ввода в эксплуатацию новых буровых в США есть высокий риск внушительного увеличения объемов запасов и добычи углеводородов в Штатах. Если данные API и Минэнерго подтвердят эти опасения, Brent может ускорить падение, утянув за собой рубль», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на 7 февраля Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро. Доллар США снизился на 60,16 копейки, до 58,7121 рубля. Официальный курс евро потерял 65,90 копейки, составив 63,1566 рубля. Стоимость бивалютной корзины (складывается из 0,55 доллара и 0,45 евро) составила 60,7121 рубля (-62,75 копейки).