Тбилиси, 7 февраля, 2017, 09:53 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью телеканалу «Иберия» охарактеризовал отношения России и Грузии как находящиеся в режиме «стратегического терпения».

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По его словам, в таком режиме они были и ранее. У этого режима есть и сложные стороны: соглашения по стратегическому сотрудничеству, которые были оформлены Россией с Абхазией и Южной Осетией.

«Они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах», — сказал Маргвелашвили.

Напомним, дипломатические отношения с Россией Грузия разорвала в 2008 году после того, как наступление грузинских войск на территорию Южной Осетии было отбито при помощи российского миротворческого контингента, а также после признания независимости Абхазии и Южной Осетии Москвой.