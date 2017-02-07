Саратов, 7 февраля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. С 7 по 9 февраля местами по Саратовской области и в Саратове ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более. В ночные часы 7 февраля и 8 февраля в большинстве районов региона минимальная температура воздуха ожидается −25…−32 градусов, в Саратове — 25 градусов. Такие данные предоставил областной гидрометцентр, сообщает ИА REGNUM.

Колесников С. Ф. Зимний пейзаж. 1915

«Циклонический вихрь, отметившись 6 февраля снегопадами и метелями в нашем регионе, сейчас медленно отходит на юг Урала. Однако его влияние сохранится в восточных районах Среднего Поволжья. Погоду же западных, а затем и центральных районов, будет формировать отрог холодного арктического антициклона. Воздушная масса, опускаясь по ультраполярной оси, вновь вызовет понижение температуры воздуха. На фоне повышенного атмосферного давления небольшой снег будет выпадать лишь местами», — отметили специалисты Росгидромета.