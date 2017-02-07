Москва, 7 февраля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Проведение первого международного тактического учения на территории Витебской области Республики Белоруссии с участием подразделений ВДВ России запланировано на март-апрель 2017 года, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учения ВДВ

Участие подразделений ВДВ России в запланированных учениях на территории зарубежного государства станут первыми учениями десантников проводимых за пределами Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с официальным визитом прибыла в город Витебск (Республика Белоруссия). В ходе работы российские десантники посетят отдельную воздушно-десантную бригаду сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии (ССО ВС РБ).

Визит делегации ВДВ РФ в Белоруссию будет проходить до 10 февраля.

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