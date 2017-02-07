Тольятти, Самарская область, 7 февраля, 2017, 09:08 — ИА Регнум. За первый месяц 2017 года российская компания АвтоВАЗ реализовала более 16,3 тысяч автомобилей. Это на 5% больше, чем в январе 2016 года, когда было продано около 15,6 тыс. машин, сообщает 7 февраля пресс-служба автогиганта.

Lada.ru АвтоВАЗ

Согласно предварительной оценке, автомобиль LADA Vesta может занять третье место в общероссийском рейтинге продаж по итогам января. При этом кроссовер LADA XRAY может в первый раз попасть в десятку самых востребованных в России моделей.

Январь 2017 года стал для компании лучшим за 5 лет — доля продукции АвтоВАЗА на отечественном рынке превысила 19,5%. Так, в сегменте пассажирских машин доля LADA составляет около 20%, в сегменте легкого коммерческого транспорта — около 15%.

В компании напомнили, что на сегодняшний день под брендом LADA реализуются 20 моделей и их модификаций в сегментах В, В+, SUV и LCV. В России такие автомобили доступны по цене от 390 тыс. рублей до 850 тыс. рублей, а приобрести их можно в одном из 330 дилерских центров.