Тель-Авив, Израиль, 7 февраля, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудар по позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинцев, заявили в армии страны. Об этом сообщает Anadolu.

Mereja.com ВВС Израиля

Ракетному обстрелу подвергся город Ашкелон, который находится севернее Газы. Снаряд упал на безлюдной местности, поэтому никто не пострадал.

В ответ израильская авиация поразила три цели в северной части сектора Газа, в результате чего ранение получил один местный житель.

Напомним, движение ХАМАС пришло к власти в секторе Газа в 2007 году, с тех пор отношения между Израилем и палестинцами носят крайне напряженный характер. Взаимные обстрелы случаются регулярно, особенно с октября 2015 года. С тех пор в столкновениях погибли сотни палестинцев и десятки граждан Израиля.