Самара, 7 февраля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В Самарской области 7 февраля в 1:50 специалисты Территориального управления по теплоснабжению в Новокуйбышевске завершили монтаж нового участка трубопровода диаметром 700 мм по улице М. Горького, после этого совместно с персоналом управляющих компаний потребители Нижней зоны города были переведены на штатную схему теплоснабжения. Такую информацию предоставил пресс-служба самарского филиала ПАО «Т Плюс», передает ИА REGNUM.

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Специалисты ТУТС в Новокуйбышевске произвели земляные работы, демонтировали поврежденный фрагмент трубопровода длиной около 6 метров и смонтировали новый участок теплосети. Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по поврежденной магистрали, было предложено перейти на резервную схему теплоснабжения, пояснили в компании.

Ремонтные работы на месте повреждения теплосети в Новокуйбышевске завершены, подчеркнули в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокуйбышевске утром 6 февраля было выявлено повреждение на магистральном трубопроводе тепловой сети нижней зоны диаметром 700 мм по улице Максима Горького. В зону отключения попали 277 жилых домов.

На 18:00 6 февраля из 277 жилых домов, попавших в зону отключения, 119 находятся без отопления и горячей воды. В остальных домах подача отопления и горячей воды ведется по обратной схеме, констатировали в «Т Плюс».