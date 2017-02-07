Москва, 7 февраля, 2017, 08:58 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ внесены изменения в методику определения нормативной потребности регионов в объектах социальной инфраструктуры, в частности библиотеках и кинотеатрах, сообщается на сайте правительства РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Библиотека

Введён новый норматив для библиотек «точка доступа/подключения к полнотекстовым информационным ресурсам в формате виртуального читального зала».

Взамен норматива по количеству кинотеатров введён норматив по количеству кинозалов.

Кроме того, проектом распоряжения предложена структура сети организаций, соответствующая установленным полномочиям в сфере культуры и предусматривающая перечень организаций культуры различных функциональных (жанровых) видов деятельности в каждом субъекте РФ и муниципальном образовании.

Принятые решения позволят установить социальные нормативы и нормы с учётом использования виртуальных, дистанционных и технических возможностей, а также современных требований к оказанию услуг в сфере культуры и обеспечения доступности учреждений культуры.