Вашингтон, 7 февраля, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что его отношения с бывшим главой Белого дома Бараком Обамой наладились.

Abovethelaw.com Дональд Трамп и Барак Обама

По его словам, они хорошо ладят, тогда как в разгар президентской предвыборной гонки их отношения оставляли желать лучшего — Обама поддерживал кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

«Я не знаю, признает ли он это, но я ему нравлюсь», — отметил Трамп, добавив, что и Обама ему нравится. Президент США напомнил, как они с Обамой говорили друг другу «ужасные вещи», а в день инаугурации 20 января уже об этом не упоминали. «Политика — удивительная вещь», — заключил он.

Ранее Трамп называл Обаму худшим президентом в истории страны, а его политику — полной катастрофой. Обама со своей стороны упрекал Трампа в непрофессионализме и отсутствии темперамента для управления США.