Рыбинск, Ярославская область, 7 февраля, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Известный путешественник Федор Конюхов отправится в экспедицию на аэростате, старт намечен на утро 7 февраля из Рыбинска (Ярославская область), сообщает администрация города.

Konyukhov.ru Федор Конюхов во время полета на аэростате

В ходе путешествия Конюхов планирует побить мировой рекорд, отправится он с аэродрома Южный. В момент старта в Рыбинске будет около минус 25 градусов. Вместе с Конюховым полетит мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло.

Задача воздухоплавателей — установить абсолютный мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате, продержавшись в воздухе более 51 часа. Текущий мировой рекорд установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года — 50 часов 38 минут.

Для успешного взлета необходима ясная морозная погода, ранее старт откладывали из-за снегопада. После полета путешественники Федор Конюхов и Иван Меняйло вернутся в Рыбинск.