Лондон, 7 февраля, 2017, 08:35 — ИА Регнум. В Великобритании на свет появился щенок лабрадора-ретривера с зеленой шерстью. Об этом сообщает Daily Mail.

Swins.com Щенок лабрадора с зеленой шерстью

Как рассказали владельцы, у коричневого лабрадора по кличке Милли родилось несколько щенков. Все они имеют палевый окрас, кроме одного малыша, который появился на свет очень темным. Позже хозяева заметили, что шерсть щенка — зеленого оттенка.

Необычный цвет шерсти щенка объясняется повышенным содержанием в плаценте собаки биливердина — промежуточного продукта распада гемоглобина. Спустя несколько недель окрас щенка должен стать обычным.

Маленький лабрадор получил кличку Фифи в честь принцессы Фионы, персонажа мульфильма «Шрек». Когда щенки подрастут, их выставят на продажу.