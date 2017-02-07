Пекин, 7 февраля, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Китай предлагает дальнейшее ужесточение контроля над интернетом с возможным созданием новой комиссии, заявили в ведомстве по контролю за интернетом КНР, сообщает Reuters.

TBIT Контроль над интернетом

Так, в ноябре 2016 года Китай принял закон о кибербезопасности, целью которого было противостоять растущим угрозам со стороны хакеров и террористов. В рамках нового законопроекта будут расширены и развиты положения предыдущего.

Новый законопроект, разработанный китайским интернет-регулятором, предлагает создание специальных органов, координирующих политику в национальном масштабе.

Комиссия будет заниматься изучением рисков для национальной безопасности и, в случае наличия таковых, будет своевременно информировать правительство.

Напомним, 7 ноября 2016 года Китай принял закон о кибербезопасности, позволяющий правоохранительным органам замораживать счета иностранных граждан, причастных к кибератакам.