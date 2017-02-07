Ирбит, Свердловская область, 7 февраля, 2017, 08:33 — ИА Регнум. На Среднем Урале в Ирбите произошло частичное обрушение стены жилого одноэтажного муниципального дома 1848 года постройки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Пострадавший в Ирбите дом

В результате инцидента никто не пострадал. По данным спасателей, в двух из пяти квартир дома проживало четыре человека. Энергетики отключили здание от электроснабжения, а сотрудники полиции в целях безопасности оцепили территорию.

«На данный момент известно, что часть жильцов пострадавшего жилого дома временно разместят у родственников, а другую часть — в местной гостинице «Ницца», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В пресс-службе регионального полицейского главка уточнили, что в данном доме дети не проживали, а по имеющимся данным в момент обрушения жильцы одной квартиры были на работе, а другой — находились в доме и чудом не пострадали.

«В настоящее время органы местной власти решают, что делать с сильно поврежденным строением-сносить или ремонтировать. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка», — добавил Валерий Горелых.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что по данному факту организована проверка. «На данный момент установлено, что дом обслуживает УК «СЖК». Всего в здании пять квартир, в которых прописано 11 человек. Четыре квартиры являются муниципальной собственностью и одна приватизирована жильцами. В ходе проверки будет установлено, надлежащим ли образом эксплуатировался жилой дом и когда в нём проводился или запланирован капитальный ремонт. Также устанавливается, являлся ли дом объектом культурного наследия», — сообщила руководитель региональной пресс-службы надзорного ведомства Марина Канатова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем году это уже второй случай в Ирбите, когда происходит обрушение старинного здания. Так 17 января 2017 года стало известно об обрушении кровли нежилого дома по улице Революции. При этом здание является памятником архитектуры областного значения — образцом жилищного строительства в России конца XIX века.

В здании ранее располагался завод по производству водки, затем там организовали магазин. В последнее время здание не использовалось и пустовало. По факту обрушения надзорные органы организовали проверку.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что в Ирбите много жилых домов, которые при этом являются архитектурными памятниками федерального, областного или местного значения, причём содержание части из них нельзя признать удовлетворительным.