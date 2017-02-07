Киев, 7 февраля, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Власти Киева, обвиняющие в обострении ситуации в Донбассе ополченцев, сами причастны к разжиганию конфликта, пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

Причиной этого стала неуверенность властей Украины в той политике, которую будет проводить в отношении конфликта в Донбассе новая американская администрация. Журналист FP Айзек Уэбб, работающий в Киеве, не снимает обвинений с ополченцев в эскалации конфликта, однако отметил снижение склонности Украины «к компромиссу».

Наступление Киева в районе Авдеевки способствует разжиганию войны, пишет автор. Он также отмечает, что еще до начала наступления силовики совершали вылазки на территорию на линии соприкосновения правительственных сил и ополчения республик Донбасса.

Автор также напомнил нежелание Киева и украинской общественности идти на какие-либо сделки с Донбассом. В частности, пишет Уэбб, Минские договоренности поддерживает лишь 9,2% населения Украины, а незначительное количество противников агрессии говорит лишь о том, что многие поддерживают идею Порошенко о достижении мира при помощи войны.

Ранее Минобороны Донецкой Народной Республики сообщило о подготовке украинских силовиков к новым масштабным военным действиям по всей линии соприкосновения. В конце января 2017 года власти Украины попытались вновь перейти в наступление в Донбассе. Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня и начали широкомасштабные артиллерийские и ракетные обстрелы мирных городов и сел.

При этом Киев цинично заявляет, что в эскалации насилия якобы виновата Россия и народные республики Донбасса, хотя даже министерство обороны Украины прямо заявило, что ВСУ ведут наступление в Донбассе.