Вашингтон, 7 февраля, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Российско-американская встреча на тему кибербезопасности состоится на следующей неделе в городе Женеве (Швейцария). Об этом сообщила замкоординатора по вопросам кибербезопасности Мишель Маркофф, передаёт RT.

geralt Кибербезопасность

Маркофф уточнила, что намерена встретиться с российским послом Андреем Крутских. Это будет не первая встреча представителей внешнеполитических ведомств — Маркофф и Крутских встречались в ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 января комитет по разведке Сената США сообщил о начале двухпартийного расследования «российских кибератак» и деятельности российской разведки, которые якобы повлияли на ход американской президентской кампании.