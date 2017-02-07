Вашингтон, 7 февраля, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Мак Торнберри заявляет о необходимости повышения затрат государства на оборону и безопасность — в ответ на ракетные испытания Ирана и Северной Кореи, передает Reuters 7 февраля.

Vince Alongi Флаг США

В частности, Торнберри заявляет о необходимости вкладывать больше средств в противоракетную оборону.

«Если вы посмотрите на то, что происходит во всем мире, в Иране и Северной Корее — важность ПРО растет, — сообщил Торнберри в ходе круглого стола комитета с журналистами. — Акторы во всем мире строят ракеты, которые все труднее остановить».

Кроме того, председатель комитета считает, что Белому дому в принципе пора увеличить военный бюджет.

«Я думаю, что у нас есть огромные возможности, чтобы сделать правильную вещь. Сейчас рассматривается больше поступлений (на оборону и безопасность — прим. ИА REGNUM ) из федерального бюджета, чем это имело место в течение многих лет».

Напомним, еще в ходе предвыборной кампании президент США Дональд Трамп называл Иран и Северную Корею в числе главных угроз безопасности. После избрания и вступления на пост данная линия была продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе новый глава Пентагона Джеймс Мэттис посетил Южную Корею и Японию для переговоров по системе THAAD для сдерживания КНДР. В то же время в США новый президент Трамп заявил, что считает Иран «террористическим государством номер один».

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