Петропавловск-Камчатский, 7 февраля, 2017, 03:18 — ИА Регнум. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 54-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья по факту незаконной добычи синего краба. Об этом сообщает пресс-служба надхорного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Fishretail.ru Синий краб

Уточняется, что фигурантом дела стал капитан иностранного морского судна «Вирил», судовладельцем которого является компания «Норд Карго Сервис СА» (государство Белиз, порт приписки судна — Республика Того).

«Иностранное судно незаконно осуществляло разработку природных ресурсов континентального шельфа России. В отсутствие разрешительных документов под руководством капитана экипаж судна добывал, хранил и транспортировал почти 13,5 тысяч экземпляров краба синего в живом виде до момента пресечения его деятельности 26 января этого года в открытом море Тихого океана», — говорится в сообщении.

Причиненный преступными действиями ущерб водным биоресурсам России оценён более чем в 5,5 млн рублей. Выловленные крабы были выпущены в естественную среду обитания, а браконьерское судно препровождено пограничниками в Авачинскую бухту.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 253 УК России «Разработка природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимая без соответствующего разрешения».

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