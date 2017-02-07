Посольство США в Ираке предупредило об опасности терактов
Багдад, 7 февраля, 2017, 03:12 — ИА Регнум. Посольство США в Ираке предупредило американских граждан о возможности террористических атак в Багдаде, передает Reuters 6 февраля.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Террор
На сайте посольства также заявлено о «достоверных данных об угрозе потенциальных нападений на отели и западных туристов».
«Напоминаем, что гражданам США следует поддерживать повышенное чувство опасности и принимать надлежащие меры в целях повышения личной безопасности во все время проживания и работы в Ираке», — напоминает посольство.
Также сообщается, что посольство США в Ираке ввело ограничение на передвижение своего персонала по Багдаду в связи с возможными терактами.