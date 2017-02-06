Вашингтон, 7 февраля, 2017, 02:43 — ИА Регнум. Государственный департамент США «глубоко обеспокоен» информацией, приведенной в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна по ситуации с народностью рохинджа в Мьянме, передает Reuters 7 февраля.

Foreign and Commonwealth Office Представители народности рохинджа, Мьянма

По словам пресс-секретаря Госдепа Катины Адамс, Вашингтон просит правительство Мьянмы «принять выводы серьезно и удвоить усилия по защите местного населения».

Также пресс-секретарь сообщила, что информация о внесудебных казнях, убийствах и изнасилованиях военных Мьянмы в штате Ракхайн, описанных в докладе ООН, «все еще изучается» Государственным департаментом.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные войска Мьянмы вошли в пограничный штат Ракхайн после того, как в октябре 2016 года боевики атаковали три пограничных поста на северо-западе страны.

После введения войск в район, населенный преимущественно мусульманами из народности рохинджа, начались волнения уже в самом штате Ракхайн, которые, по информации ООН, подавляются с крайней жестокостью.