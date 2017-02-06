Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш передал в Совет Безопасности ООН доклад по угрозам, исходящим от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и актуальному состоянию террористической группировки, передает Associated Press 7 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

В докладе отмечено, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) успешно «адаптируется» к давлению международного сообщества — несмотря на успехи, достигнутые в войне с исламистами в Сирии, Ираке и Афганистане, группировка «расширяет области атак» и продолжает тайную вербовку сторонников.

В качестве одного из успехов борьбы с террористической организацией отмечается, что ее финансовое состояние продолжает ухудшаться. По информации генсека, за последнее время значительно снизились доходы экстремистской группировки от нефти, газа и «налогообложения» на захваченных территориях в Сирии и Ираке.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террористическая группировка, которая ведет войну за создание «халифата» на территории Ближнего Востока, а также проводит вербовку сторонников и теракты по всему миру.

Число жертв войны с террористической организацией в Сирии и Ираке уже насчитывает сотни тысяч человек, группировка ответственна за многочисленные нападения и теракты по всему миру.