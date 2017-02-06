Москва, 7 февраля, 2017, 01:59 — ИА Регнум. Группа российских инспекторов 7 февраля проведёт оценку военного объекта в Польше в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Парфенон, Греция

Как сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в течение дня российские специалисты посетят объект Вооружёнеых сил Польши в месте его обычного расположения, на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Также, по информации Минобороны России, в период с 6 по 10 февраля российские инспекторы совершат наблюдательный полёт над территорией Греции в рамках международного договора по открытому небу.

Полёт будет выполнен по согласованному маршруту на российском самолёте наблюдения Ан-ЗОБ. На борту будут присутствовать греческие специалисты, которые проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

Это будет первый в текущем году наблюдательный полет российских военных над территориями стран-участников договора по открытому небу.