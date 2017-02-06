Салоники, Греция, 7 февраля, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Жителей Салоник, второго по размеру города Греции, намерены эвакуировать в связи необходимостью детонации бомбы времен Второй мировой войны, передает Associated Press 7 февраля.

Белая башня, Салоники

Сообщается, что власти проведут эвакуацию жителей в радиусе 2 км от места взрыва — всего около 60 тыс. человек.

Бомба времен Второй мировой войны была найдена на глубине 5 метров в районе железнодорожного вокзала в западной части города Салоники во время работ по расширению подземных резервуаров газовой станции. Попытки безопасно удалить бомбу из жилого района не увенчались успехом.