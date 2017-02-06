Нью-Йорк, США, 7 февраля, 2017, 00:58 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch объявило об отзыве рейтингов 44 российских нефинансовых организаций и 64 финансовых компаний и банков по национальной шкале. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, распространённом 6 февраля.

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«Fitch одновременно подтверждает и отзывает российские рейтинги по национальной шкале для нефинансовых корпоративных эмитентов», — сообщили в Fitch.

Речь идёт о таких компаниях, как «Аэрофлот», «Мираторг», «Энел Россия», «Федеральная пас­са­жирс­кая компания», «Мегафон», МТС, Но­во­ли­пец­кий Ме­тал­лур­ги­чес­кий комбинат, «Новатэк», «Газпром», «Ростелеком», «Трансконтейнер» и других.

Также решение коснулось банков Сбербанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк, Совкомбанк, «Тинькофф», «Пересвет», «Европлан», Связь-банк.

В агентстве отмечают, что данное рейтинговое действие не влияет на текущие международные рейтинги для нефинансовых корпораций.