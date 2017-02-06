Рязань, 6 февраля, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Рязанский вице-губернатор Сергей Владимирович Филимонов раскритиковал областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Критику завершил боязливым заявлением: «Ну, то есть нельзя вмешивать сюда политику, я к этому веду».

Испуг не последнего на местном олимпе чиновника вызвала разросшаяся независимо от чиновных установлений деятельность городской общественности, посвящённая защите исторического достоинства и спасению остатков не уничтоженных ещё чиновниками объектов культурно-исторического наследия.

«Все только поучают, выступают в роли экспертов, но никто не занимается делом. Никто не занимается делом! Ну, выступайте организаторами, выступайте. Предлагайте, говорите, что нужно этот объект признать объектом культурного наследия, выявляйте, предлагайте, собирайте деньги, — сказал Филимонов. — Сами себя назначают, и сами выступают, это тоже неправильно. Кстати, я хочу напомнить, что у нас на территории региона действует закон об общественном контроле, и там очень четко прописано, кто может быть экспертом. Я, например, не могу быть экспертом в области медицины. У нас же почему-то в области охраны объектов культурного наследия все выступают экспертами, и все делают заключения, все говорят, как должно быть».

Вице-губернатор, видимо, не имеет профильного медицинского образования и потому не рискует вторгаться в прерогативы медицины. Это правильно. Но почему он лишает права выступать экспертами в области сбережения историко-культурного наследия нашего Отечества лиц, необходимым образованием и опытом работы обладающих, непонятно. Вот выступать в прессе с уничижением гения Циолковского в самых глумливых выражениях «эксперту» Ушакову, замминистра печати Рязанской области — вполне допустимо. А кандидатам исторических наук — на заседаниях комиссии выражать мнения, идущие вразрез этим пасквилям, — как бы неуместно.

Причина такого двойного стандарта кроется, судя по словам вице-губернатора, скорее в «сами себя назначают». Ну, не укладывается в чиновной голове понимание, как это возможно — действовать без прямого указания и назначения вышестоящего начальства. Он-то сам всю жизнь только так жил и действовал! Вот Ушаков — назначенный, ему всё можно. А Дмитрий Филиппов (заместитель директора по научно-методической работе Государственного архива Рязанской области, кандидат исторических наук) — не назначен по Циолковскому работать. И его инициатива разыскать упоминания в записках Циолковского, где он провёл свои самые тяжёлые и определяющие развитие гения детские годы — начальством не заказана, а потому вопреки, вразрез и супротив.

То же самое можно сказать и по отношению к Рязанскому отделению «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» (ВООПИиК). Уже более полувека это общественное объединение стоит на страже исторического наследия Отечества. Но, видимо, активность рязанского ВООПИиК сильно удручает высокопоставленного чиновника, поскольку в этой организации состоят самоотверженные люди, настоящие граждане России, не страшащиеся вставать на защиту нашего прошлого, славного и достопамятного. Мешают тем, что стойко отстаивают своё мнение, опирающееся на заботу о нашей общей памяти, не лебезят они перед местной бюрократией, не стараются стать ещё одной прирученной структурой, потому что живут не днём сегодняшним, а пекутся о сохранении памяти о Прошлом ради Будущего. Примеров за многолетнюю историю ВООПИиК огромное количество. Напомним только конфликтные ситуации на Рязанщине в последние годы, связанные с памятниками истории и культуры, о которых писал REGNUM, и в которых в том числе позиция Рязанского отделения ВООПИиК или останавливала негативные процессы, или привлекала внимание общественности к самоуправству местной власти: речь идёт о сопротивлении застройкам охранных зон Музея заповедника С. А. Есенина и Государственного музея-заповедника «Рязанский Кремль», о борьбе по сохранению Музея истории молодёжного движения в рязанском «Доме Свободы». Сегодня, благодаря членам общества охраны памятников, актуализированы вопросы защиты «Дома Циолковского» в Рязани и противодействия полному уничтожению исторической застройки в центральной части города.

Власть мелко мстит: в начале нулевых Рязанское отделение ВООПИиК лишилось своего помещения, бесценные документы хранятся теперь по домам его активистов. И ещё. В конце 2016 года в Рязани было создано некое «общественное объединение» под названием «Общество охраны объектов культурного наследия», которое, как предполагают профессиональные историки и признанные краеведы Рязанщины, будет призвано легитимизировать все действия местной власти в деле «управления общенародной собственностью». В том числе и те, которые заставляют общественность раз за разом вставать на защиту от разрушения исторических реликвий.

Что же касается профессионализма экспертов от Рязанского ВООПИиК, о котором печётся вице-губернатор, то достаточно сказать, что возглавляет его Вера Ивановна Чёрнышова, она занималась вопросами сохранения объектов культурного наследия ещё во времена СССР, когда сам Сергей Владимирович Филимонов, нынешний вице-губернатор, был ещё мелким рядовым комсомольским функционером.

И в заключение о хорошем.

2 февраля в Рязанском государственном университете имени Есенина с большим успехом прошёл первый из серии «Циолковских вечеров». Выступление доктора филологических наук Анастасии Георгиевны Гачевой о ещё одной грани гения рязанского мыслителя Константина Эдуардовича Циолковского — философии русского космизма — прошло с большим успехом. В зале, заполненном студентами и преподавателями РГУ, деятелями науки и культуры Рязани, просто интересующимися гражданами, восприняли доклад с большим интересом, на обсуждении задавали интересные вопросы. Следующий вечер, посвящённый Циолковскому, намечено провести там же, в здании РГУ на ул. Ленина, д. 20, 7 февраля в 18:30. Состоится выступление доктора философских наук, профессора, зав. кафедрой философии РГУ им. Есенина Рудольфа Яновича Подоля.

Немало удивлены были организаторы «Циолковских вечеров», когда от некоторых пришедших узнали, что организованное ими мероприятие, оказывается, есть «инициатива министерства Рязанской области по делам культуры и туризма». Конечно, приятно, что чиновники Минкульта взяли на себя нелёгкий труд по приглашению на мероприятие возможно большего числа людей, но врать-то зачем? Может быть, сработал всё тот же синдром «сами себя назначили»? Услышали-увидели чиновники, что где-то кто-то «сам себя назначил», так и решили сделать вид, что это они как раз их и назначили, а не «сами». Чтобы по их «понятиям» всё было.

Что ж, с нетерпением ожидаем очередных подобных же деяний рязанских властей, когда они с чистой совестью смогут отчитаться перед избирателями, что «предприняли все усилия по спасению и сохранению уникального памятника истории и культуры — «Дома Циолковского» на Вознесенской, 40».

Созданная чиновниками проблема с «домом Циолковского» не оставляет безучастной и общественность всей страны. 9 февраля в 14:30 в Конференц-зале Музея космонавтики г. Москвы (проспект Мира, 111, м. ВДНХ) состоится круглый стол на тему «Наследие К. Э. Циолковского в XXI веке. Проблемы и перспективы актуализации и сохранения».

В год 160-летия К. Э. Циолковского представители музеев космонавтики, общественных организаций, школ, вузов, библиотек, ученые, деятели культуры, краеведы и др. соберутся в стенах московского Музея Космонавтики, чтобы обсудить широкий круг вопросов, связанных с сохранением памяти о родоначальнике космической мысли России, разработкой, публикацией, популяризацией его творчества. Будут участвовать многие статусные персоны, приглашены представители ОРКК, РКК «Энергия», космонавты, деятели космической отрасли. В том числе правнучка Циолковского Елена Алексеевна Тимошенкова (директор Музея К. Э. Циолковского в Калуге) и правнук Циолковского Сергей Николаевич Самбуров (ведущий специалист РКК «Энергия»).

В ходе круглого стола будет затронут целый ряд актуальных вопросов:

1. Что необходимо сделать, чтобы «космические музеи» России стали постоянным центром притяжения для посетителей, особенно для детей?

2. Почему тема Космоса, являющаяся столь востребованной для киноиндустрии, не приводит к росту интереса со стороны других областей просвещения и культуры?

3. Почему важно развитие космодрома Восточный и города Циолковский?

4. Насколько будет «открыт» Космос для нашей страны завтра и как России вернуть лидерство в космосе?

Центральным вопросом круглого стола станет и вопрос о сохранении Дома Циолковского в Рязани по улице Вознесенская, д. 40, придании ему статуса объекта культурного наследия. Прозвучат выступления историков, краеведов, исследующих этот вопрос, доказывающих историческую подлинность Дома Циолковского как объекта культурного наследия России. Надеемся, что свои аргументы изложат и представители рязанской власти.

В рамках круглого стола также пройдет презентация концепции уникального «Мемориально-просветительского комплекса К. Э. Циолковского в Рязанской области». Это проект организации туристического маршрута, предполагающего создание двух мощных мемориально-просветительских кластеров: в г. Рязани, где Циолковский прожил около 10 лет, и в с. Ижевское Рязанской области, на родине гения.