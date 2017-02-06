Тирана, 6 февраля, 2017, 22:29 — ИА Регнум. Горноспасатели Албании прилагают все усилия, чтобы спасти трех горных инженеров из КНР, заблокированных в шахте, расположенной в районе города Булькиза, сообщает 6 февраля Reuters.

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

В настоящий момент спасатели находятся в 240 метрах от предполагаемого местонахождения китайских инженеров. В результате взрыва была повреждена вентиляционная система, горноспасатели монтируют временную систему вентиляции, так как внутри шахты скопилось большое количество газа.

Напомним, 4 февраля на шахте по добыче хрома, принадлежащей албанской компании Balfin Group, прогремел взрыв. В результате инцидента трое граждан КНР оказались заблокированы, еще 10 шахтеров получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в критическом состоянии.