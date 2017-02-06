Санкт-Петербург, 6 февраля, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Передача Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Русской православной церкви означает ликвидацию историко-художественного музея, созданного еще в 1928 году. Такое мнение сформулировал и опубликовал трудовой коллектив Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор». Согласно протоколу заседания профсоюза учреждения от 1 февраля, директор музея Николай Буров «высоко оценил» текст обращения коллектива и рекомендовал его к утверждению. Обращение сотрудников направили в органы власти и другие организации.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Посетители в Исаакиевском соборе

Как заявляют сотрудники музея, несмотря на заверения губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в том, что Исаакий сохранит некую «музейную функцию», для каждого специалиста в этой сфере очевидно, что «подмена полноценного музея некой музейной функцией едва ли может быть признана начинанием, отвечающим интересам культуры».

«Музей — не экскурсионная площадка. Музей — это сложная система взаимообусловленных функций, которые просто не могут существовать изолированно», — заявляют сотрудники ГМП «Исаакиевский собор». Среди этих функций — научно-исследовательская, экспозиционно-выставочная, реставрационная и фондовая деятельность, и только в совокупности они могут дать нужный эффект.

Музейные работники также раскритиковали один из главных аргументов сторонников ликвидации существующего музея в стенах Исаакиевского собора — «не для того наши предки его строили». Как отмечают в трудовом коллективе ГМП, «эта аргументация не выдерживает никакой критики даже с точки зрения логики здравого смысла и самого исторического прецедента».

Музейщики напоминают, что храмы бывают не только приходские, рассчитанные на повседневные богослужения, но и мемориальные, выполняющие функции памятника, монумента, важного для культурной памяти народа. Именно таким изначально и был Исаакиевский собор еще до 1917 года: там проводились службы и в главном алтаре, и в боковых приделах, но всё остальное время собор выполнял функцию трансляции определенных идей, образов, значимых и вне религиозного контекста, отмечает трудовой коллектив музея. «Это изначально было свойственно Исаакиевскому собору. Это сохраняется и сейчас», — отмечают авторы обращения. По их словам, музей в Исаакии «транслирует важный социокультурный код, он сохраняет и передает историческую память».

Во-вторых, по мнению работников музея, сама апелляция к историческому прошлому не всегда верна. «У любого объекта культуры есть изначальная функция, то, для чего этот объект создается. Но с течением времени он приобретает и новые функции, которые могут быть не менее значимы для развития и сохранения культуры, чем первоначальная <…> Храм становится еще и историческим памятником, и новая его функция — музейная — для культуры важна», — подчеркивают авторы обращения.

Они сообщают, что Исаакиевский собор представляет собой чрезвычайно сложное архитектурно-художественное единство, включающее 103 настенные росписи, 52 съемные работы, выполненные маслом на холсте, более 300 скульптур и 62 мозаики. Сохранение памятника такой сложности требует значительных интеллектуальных и финансовых вложений. В настоящее время это возможно благодаря высокопрофессиональному коллективу и значительным средствам, которые сам музей и зарабатывает. Как этот вопрос будет решаться при передаче собора РПЦ, музейщикам неясно. «В сложившихся условиях обеспокоенность за судьбу памятника представляется более чем оправданной. Не менее проблематичной кажется и судьба научно-просветительской деятельности, связанной с ним», — пишет коллектив музея.

Сотрудники также отмечают, что доступность памятника для граждан, за которую публично ратует министр культуры Владимир Мединский, означает не только отмену входной платы, но и «доступность интеллектуальную». «И ее как раз в первую очередь. Отменить билеты, открыть двери — самое простое, что можно сделать. Но и самое неэффективное. Необходимо еще и сделать доступным интеллектуально», — уверены музейщики.

«Сам по себе памятник не работает. Именно поэтому экскурсионное обслуживание включено в стоимость входного билета. Без него — без этого рассказа — ни о какой доступности памятника речи быть просто не может. Без него будет лишь «богато и много золота» или «благолепно и умилительно». А ни то, ни другое к культуре отношения не имеет. Нет сомнений в том, что деятельность планируемого церковного экскурсионного бюро будет конфессионально маркированной и априори направленной на представителей одной лишь группы интересов. В этом ли доступность, за которую так ратует министр культуры? Мы в этом сильно сомневаемся», — пишут сотрудники музея.

Они считают Исаакиевский собор уникальным памятником культуры, и это суждение можно назвать «антирелигиозным» только по недоразумению. «Общей нашей миссией мы полагаем сохранение этого памятника для последующих поколений. Мы не считаем, что сохранение памятника можно совместить с уничтожением музея», — заключает коллектив ГМП «Исаакиевский собор».

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Напомним, 10 января губернатор Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ «уже решен». Неофициальная просьба об этом поступила лично от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Комитет по культуре Санкт-Петербурга ранее отмечал, что после передачи собора физически не сможет трудоустроить всех сотрудников ГМП «Исаакиевский собор», которых насчитывается около 400 человек.

Противники передачи собора заявляют, что многомиллионный доход от работы музея будет утрачен для города, но реставрацию памятника придется оплачивать из городской казны. Кроме того, экскурсионная деятельность, если таковая сохранится в соборе, будет иметь исключительно религиозную специфику. На сегодняшний день Исаакий является одним из самых успешных музеев страны, в 2016 году его посетили около 4 млн туристов.