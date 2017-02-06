Великий Новгород, 6 февраля, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Исторически процесс распадала СССР еще не завершён. Об этом сегодня, 6 февраля, рассказал российский политолог, конфликтолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Сергей Маркедонов, выступая перед участниками Зимней школы «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность».

Фонтан «Дружба народов», ВДНХ

По словам Сергея Маркедонова, для доведения этого исторического процесса до конца необходимо, чтобы население бывших советских республик приняло новую государственность, гражданство, границы и преодолело бы имеющиеся конфликты.

«Одним из основных вопросов является несоответствие воображаемой и формально-правовой географии, когда люди оказались не готовы признать распад некогда единого государства и новые политико-правовые реальности», — отметил эксперт.

Это касается таких территорий как Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Донбасс и Крым.

Учитывая географию событий, на постсоветском пространстве наиболее проблемным с точки зрения конфронтации и безопасности является Черноморский регион. За последние 25 лет в одной точке сошлось множество процессов, которые повлекли за собой системные конфликты.

Черноморский регион стал территорией конкурентной борьбы не сразу после распада СССР, а несколько позже. До начала 2000-х годов Россия была ведущим игроком на данной территории, так как Запад был занят другими проблемами, прежде всего конфликтами на Балканах. По мнению Маркедонова, с расширением НАТО И Европейского Союза Запад стал более активно включаться в постсоветские дела, в том числе на Черноморье. Объясняется это тем, что эта территория стала соседствующей. Таким образом, Черноморское пространство становится особой площадкой внешнеполитической конкуренции.

Напомним, Зимняя школа CIRP «Балтийско-Черноморский мегарегион: конфронтация или сотрудничество как новая реальность» проходит в Великом Новгороде с 6 по 9 февраля. В мероприятии принимают участие аспиранты, магистранты и студенты старших курсов ведущих вузов Белоруссии, Грузии, Польши, Казахстана, Таджикистана, Турции, Прибалтики и разных регионов России.