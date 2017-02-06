Кишинёв, 6 февраля, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Около 26% жителей Молдавии выступают за признание Кишиневом независимости Приднестровской Молдавской Республики, в то время как 60% считают необходимым продолжать настаивать на принадлежности ПМР Молдавии, а 14% не определились в этом вопросе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом свидетельствуют представленные 6 февраля на пресс-конференции в Кишиневе результаты соцопроса, проведенного в Молдавии по заказу Центра развития и стратегических инициатив Viitorul.

ПМР, 1992 год

При этом за признание независимости ПМР в большей степени выступают люди с высоким уровнем образования (30,1%), в то время как в группе с низким уровнем образования данный показатель составляет 21%, а в группе со средним уровнем — 25,4%.

73% опрошенных считают, что молдавско-приднестровский конфликт можно разрешить только мирным путем через диалог, а то время как 17% полагают, что только переговорных механизмов недостаточно.

Опрос был проведен службой CBS-AXA в период с 18 по 27 января на выборке из 1110 человек. Данные были собраны в 13 регионах страны, а погрешность составляет +/ — 2,8 процента.