Москва, 6 февраля, 2017, 20:50 — ИА Регнум. В экспертном сообществе преобладает всеобщий пессимизм из-за отсутствия общего видения будущего мировой экономики. В том числе это обусловлено тем, что все основные прогнозы так и не сбылись, при этом новых концептуальных прогнозов нет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 февраля заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на заседании научно-экспертного совета о перспективах развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов.

Rodrigo Paredes Тучи над Всемирным торговым центром

«В мире происходят изменения с такой скоростью и такими поворотами, что этого не ожидали в том числе и эксперты. Более того, у абсолютно подавляющего большинства экспертов (мнения) на то, что происходит в мире, какие будут изменения в 2016, 2017 годах, в большинстве случаев не соответствовали тому, что произошло», — заявил Саркисян.

По его словам, на экономическом форуме в Давосе в 2016 году преобладал «всеобщий пессимизм из-за того, что нет общего видения будущего», и этот пессимизм в том числе обусловлен ошибками в оценках и отсутствием на данном этапе новых концептуальных прогнозов. При этом не сформировался консенсус и по основным траекториям социальной и экономической политики. Такое отношение демонстрировали не только политические, но и академические круги, присутствовавшие на форуме.

«Старый мейнстрим разрушен, позиции глобальных игроков в мировой экономике изменились. Насколько их декларации будут соответствовать их действиям — есть разные мнения», — констатировал Саркисян.

6 февраля председатель и члены Коллегии Евразийской экономической комиссии встретились с ведущими экспертами для обсуждения перспектив развития Евразийского экономического союза в условиях глобальных трендов и вызовов. Мероприятие прошло в формате открытого для СМИ заседания Научно-экспертного совета, который был организован по инициативе председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна в целях обмена мнениями и идеями с представителями научно-экспертного сообщества.