Москва, 6 февраля, 2017, 20:07 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России ещё раз объяснила причину создания пограничной зоны на российско-белорусской границе. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ФСБ России.

Советский плакат «Границы Родины священны и неприкосновенны»

Спецслужба пояснила, что пограничная зона на российско-белорусской границе восстанавливается для борьбы с транзитной незаконной миграцией, контрабандой и наркотрафиком.

При этом установление пограничной зоны на российско-белорусской границе никак не подразумевает контроля лиц, транспортных средств и грузов и никак не ограничивает свободу пресечения этой границы гражданами России и Белоруссии.

Также в ФСБ уточнили, что речь не идет об открытии и функционировании пунктов пропуска через государственную границу РФ на её белорусском участке.

Все документы, обнародованные ФСБ по этому поводу, никак не противоречат международным договорам между Россией и Белоруссией.

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