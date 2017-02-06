Санкт-Петербург, 6 февраля, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Сотрудники Законодательного собрания Санкт-Петербурга навлекли на себя служебную проверку участием во встрече депутатов с избирателями на Марсовом поле, передает корреспондент ИА REGNUM. На эту встречу пришли те парламентарии и граждане, кто выступает против передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви.

Assembly.spb.ru Мариинский дворец, Заксобрание Петербурга

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров через свою пресс-службу подтвердил, что в аппарат парламента поступили «десятки письменных обращений» граждан, которые требуют проверить соблюдение сотрудниками ЗакСа закона о госслужбе, а именно законность их присутствия на Марсовом поле 28 января.

Жалобы на сотрудников Заксобрания передали в Контрольную группу ЗакСа. В парламенте пока не сумели уточнить, сколько времени понадобится группе, чтобы вынести свой вердикт.

В акции на Марсовом поле участвовали депутаты Заксобрания Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, Максим Резник и Сергей Трохманенко.

Ранее глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко заявил с трибуны Мариинского дворца, что не требующая согласований с властями «встреча избирателей» фактически, по мнению единороссов, была незаконным митингом.

Смольный действительно не согласовал оргкомитету митинг на Марсовом поле под предлогом загруженности этого места, и тогда организаторы прибегли к формату встречи депутатов с гражданами, в связи с чем не использовали политической символики. Парламентское большинство Заксобрания 1 февраля приняло в первом чтении законопроект о запрете депутатам встречаться с избирателями без получения разрешения у исполнительной власти.

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Ранее во время обсуждения другого законопроекта — об обязании госслужащих отчитываться о своей активности в социальных сетях — оппозиционных депутатов взволновала судьба их помощников, которые, опасаются они, могут подвергнуться репрессиям просто за высказывание своей точки зрения в интернете.

Единоросс Денис Четырбок объяснил, что это делается «для порядка». Спикер Вячеслав Макаров, в свою очередь, отметил, что именно на нем лежит ответственность за поведение помощников депутатов. «Отвечает за всех ваших помощников один человек. Депутаты, к сожалению, ни за что не отвечают. То, что иной раз происходит с вашими помощниками — за всё несет ответственность один человек», — объявил единоросс.

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Напомним, встреча на Марсовом поле собрала, по разным данным, от 2 до 4 тыс. участников. Собравшиеся потребовали референдума по вопросу о передаче Исаакиевского собора в руки РПЦ, а также озвучили лозунг: «Полтавченко — в отставку».