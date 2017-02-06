Калининград, 6 февраля, 2017, 19:35 — ИА Регнум. В Калининграде владельцы повреждённых ураганом автомобилей в судебном порядке добились взыскания весомой компенсации. как сообщили сегодня, 6 февраля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального районного суда г. Калининграда, инцидент с машинами произошёл в июне 2016 года, когда по региону пронёсся ураган.

ИА REGNUM Последствия урагана в Калининграде

По сообщению Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в тот день шквалистые усиления ветра достигали 25 м/с.

В итоге на припаркованные у придомовой территории машину упал клён, повредив два автомобиля. Разбитыми оказались автомобили марки «Пежо» и «Ситроен».

Владельцы машин обратились в суд с иском к управляющей компании ООО «МКД Сервис» о возмещении ущерба. Стоимость восстановительного ремонта первого автомобиля составила 266 тыс. рублей, второго — 144 тыс. рублей.

Суд установил, что ООО «МКД Сервис» не производило надлежащий мониторинг состояния зеленых насаждений и валку аварийных деревьев на земельном участке. Согласно пояснениям специалиста-лесопатолога, падение дерева обусловлено, прежде всего, его неудовлетворительным состоянием, а усиление ветра и осадки лишь ускорили процесс падения.

Таким образом, суд счёл, что управляющая организация должна нести ответственность за вред, причинённый истцам.

В итоге Центральный районный суд взыскал с управляющей компании в общей сложности 442 тыс. рублей.