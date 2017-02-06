Чебоксары, 6 февраля, 2017, 18:36 — ИА Регнум. В Чебоксарах — новый формат выражения протеста. Оппозиционеры стали «творчески подходить к процессу», делая ставку на новые визуальные формы и человеческое любопытство: в столице Чувашии стали появляться одиночные пикетчики с белоснежными плакатами и картонками, предлагая прохожим самим написать на них лозунги и требования. Эксперты считают, что в республике началась новая фаза политической борьбы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Чебоксарах оппозиционеры выходят на пикеты с пустыми плакатами, предлагая горожанам самим написать лозунги

По имеющейся информации, подобные подходы формирования протестного настроения апробируют сторонники «Парнаса». Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что данная технология протестного настроения отнюдь не нова, она апробирована уже во многих странах и сейчас дошла до России, охватив ранее крупные города. Эта волна дошла и до Чебоксар, хотя активисты, стоящие с белоснежными плакатами, «пока никому не известны»: «Может, до поры до времени они находились в глубокой консервации. В очень глубокой».

«В целом, форма протеста меняется. К протестам стали подходить творчески, вовлекая в процесс горожан и внешне давая им простор для фантазии. Отчасти это связано с тем, сейчас митинги не так-то просто провести, так как власти используют любой благовидный предлог для отказа, при этом законодательство ужесточается — к примеру, в Госдуме хотят приравнять к митингам даже встречи депутатов с населением. Идёт ужесточение по всем фронтам, поэтому недовольным остаётся обращать на себя внимание таким творческим образом, озвучивая тем самым и проблемы. С другой стороны, время и жизнь диктуют определённые условия: народ беднеет, уровень протеста зреет, спрос на акции есть, но даже при этом масштабные митинги по-прежнему способны собирать только мегаполисы и «Единая Россия», действуя через административный ресурс. И вероятно, что в преддверии нового выборного цикла и накануне ведущих выборов — президента страны — несистемная оппозиция будет просачиваться на публичные площадки вот такими локальными и мобильными группами. И при этом выдавать себя за больших оппозиционеров. По сути, гонг президентских выборов прозвучал, старт дан, и протестные акции будут только умножаться», — полагает политик.

Отметим, что на минувших выходных в Чебоксарах произошёл инцидент с участием сторонников несистемной оппозиции, для которых прогулка по городу завершилась задержанием. При этом широкое обсуждение вызвало место действия: задержаны они были на выходе из секс-шопа. Судя по записи, причиной задержания стала фотография в социальной сети, на которой человек держал картонку якобы с оскорблениями в адрес главы государства. И молодые люди, и представитель полиции были единодушны в том, что это монтаж, но жалобу игнорировать нельзя: и предложил пройти в автобус, «написать объяснительную» в качестве свидетелей, что «не знаете, кто это сделал». Но получил отказ.

«Тогда придётся доставить силой, так как свидетель не имеет право отказаться», — предупредил сотрудник полиции, проследовав за молодыми людьми от сквера Чапаева и до интимного магазина, на выходе из которого и развернулось действо с задержанием.

По словам правозащитника Алексея Глухова, «сотрудники полиции повелись на законный троллинг со стороны активистов». И усмотрел в этом «незаконное ограничение прав граждан».