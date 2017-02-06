Москва, 6 февраля, 2017, 18:03 — ИА Регнум. В Госдуме обсудили переход теплоснабжения на новую модель функционирования, которая предполагает, что вместо госрегулирования цен будет установлена цена «альтернативной котельной», передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля. Участники слушаний отметили риски монополизации отрасли, которая и сейчас отличается убыточностью, а также риски роста цен и недобровольности перехода регионов к новому способу формирования цен на тепловую энергию.

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Инициированный правительством законопроект о реформе теплоснабжения был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря 2016 года. Предполагается введение нового метода тарифного регулирования по принципу так называемой «альтернативной котельной». Это предельная цена на тепло, которая рассчитывается исходя из стоимости возможного строительства нового источника теплоснабжения. При этом стоимость тепла в населенном пункте не должна превышать стоимость «альтернативной котельной». Планируется, что переход регионов на новую модель будет добровольным. Наряду с этим в городе назначается главный ответственный за теплоснабжение — единая теплоснабжающая организация (ЕТО). Предполагается, что ЕТО станет единым закупщиком и поставщиком тепла в зоне своей деятельности.

«Тепловая энергетика составляет более 60% энергетики страны. В сфере теплоэнергетики трудится около 1 млн 600 тыс. человек. На нужды тепловой энергетики и теплоснабжения ежегодно тратится до половины всего объема топлива, которое расходуется в стране. Слова «реформа теплоснабжения» являются пугающими, и основания для такой реакции имеются», — отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Правительственный законопроект вызвал большую дискуссию, констатировал он. «Инициатива содержит ряд серьезных рисков. Возникают обоснованные опасения, что переход на новую ценовую модель будет способствовать значительному росту цен на тепловую энергию во многих субъектах РФ. Вызывает тревогу, что заложенный в реформе подход усилит монопольное положение единых теплоснабжающих организаций и ликвидирует немногие конкурентные отношения в сфере теплоснабжения», — высказал опасения депутат.

Риск монополизации сетей со стороны ЕТО

Россия занимает первое место в мире по развитию теплофикации и протяженности тепловых сетей, сегодня в системе централизованного теплоснабжения вырабатывается около 50% тепла в России, напомнил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия»). В то же время эта сфера одна из самых проблемных и экономически немодернизированных, износ инфраструктуры достигает 70%, потери в теплосетях составляют порядка 30%, КПД теплогенерации по сравнению с советским времени ухудшился, говорит он.

Многие ТЭЦ после перераспределения рынка тепла стали убыточными, потребители, остающиеся в централизованных системах, несут все возрастающую нагрузку по их содержанию, и все это ложится нагрузкой на субъекты РФ, указал Завальный. Депутат отметил опасность, связанную с риском усиления полномочий ЕТО (Единой теплоснабжающей организации), а также опасность увеличения стоимости тепла. «Расчеты по регионам это показывают — это до 50 и более процентов. Вся неэффективность работы сектора перелагается на потребителей, правильно ли это? Есть сомнения. Еще один риск — риск монополизации сетей теплоснабжения со стороны ЕТО», — сказал депутат.

Регулирование только предельного уровня цен в этих условиях может привести в итоге к повышению стоимости платы для конечного потребителя, «альтернативная котельная» является расчетной, а не конкретной ценой, подчеркнул он. «Надо четко определить — что такое ЕТО, кто его образует, методы его работы, новая модель не должна подавлять конкуренции в теплогенерации, а способствовать ей. Иначе мы рано или поздно получим эту предельную цену для потребителей, а этого допустить нельзя», — предупредил он.

Опасность также касается увеличения ответственности теплоснабжающих организаций, считает Завальный. «Хотя новую модель можно применять только с согласия властей региона, регионы опасаются, что им будут выкручивать руки, заставлять переходить на новый принцип без должного основания. Это будет вести к росту тарифов, росту бюджетных расходов и социальной напряженности», — заключил он.

Минэнерго: «альтернативная котельная» работает

В свою очередь замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко признал, что состояние отрасли является плачевным, однако модель «альтернативной котельной» работает. «Что касается ежегодных инвестиций в отрасль теплоснабжения, то фактически они составляют около 87 млрд рублей (по данным 2014 года). Потребность — около 250 млрд рублей, 37% из которых могут быть получены за счет повышения эффективности», — отмечается в презентации Минэнерго. При повсеместном введении «альтернативной котельной» в теплоснабжение будут привлечены инвестиции в объёме 2,5 трлн рублей, рассказал Кравченко. А снижение ежегодной нагрузки на бюджет по субсидированию отрасли теплоснабжения составит 150 млрд рублей.

«По-хорошему, «альтернативная» котельная уже работает», сказал он и привел в доказательство своего тезиса данные о падении объемов потребления в системе централизованного теплоснабжения, «поскольку многие потребители из-за высоких промышленных цен стали строить свою собственную тепловую генерацию, цена на которую «значительно ниже».

Нет средств для модернизации

Замглавы ФАС Виталий Королев отметил неоднозначность новой модели — по его словам, ограничение роста стоимости тепловой энергии уровнем 4% в некоторых случаях препятствует привлечению инвестиций в отрасль. «Тот индекс (роста) платы граждан, который сейчас принят в размере 4% — он, конечно, очень ограниченный, и в некоторых случаях не позволяет найти те средства, которые необходимы для модернизации и нового строительства, в том числе в теплоснабжении», — сказал он.

Королев считает, что «альтернативная котельная» должна быть только одним из способов тарифообразования, который может быть выбран регионом. При этом сохранение возможности устанавливать стоимость тепловой энергии на уровне ниже «альтернативной котельной» — одна из важных составляющих реформы теплоснабжения, убежден замглавы ФАС.

Законопроект очень мягкий и точный — МЭР

Выступление замдиректора департамента госрегулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова было посвящено важности инвестиций в теплоснабжение не только через тариф. «Мы считаем, что единая теплоснабжающая организация должна искать инвестиции внутри системы. Не внутри повышения цен, а внутри повышения эффективности», — подчеркнул представитель МЭР.

По его мнению, сейчас есть неэффективные котельные с высоким тарифом. «Давайте заберем это и вложим эти деньги», — предложил он.

По мнению МЭР, в теплоснабжении должна быть конкуренция, в том числе по выбору теплоснабжающей организацией, например, для новых строительных проектов. «Законопроект в той редакции очень мягкий, очень точный в той части, чтобы не допустить негативных последствий», — считает Вахруков.

Сохранение конкуренции

Участники слушаний рекомендовали правительству провести оценку экономических последствий при переходе на новую систему в крупных городах севера и востока РФ, в том числе, в Челябинске, Тюмени, Красноярске, предусмотреть в законопроекте механизмы неповышения цены тепловой энергии для потребителя выше темпов инфляции. «Детально проработать иные способы повышения эффективности работы ТЭЦ, а именно рассмотреть возможность реализации части электрической энергии (до 20%), вырабатываемой ими, на розничном рынке электроэнергии в регионе присутствия», — говорится в рекомендациях слушаний. Также правительству рекомендовано усилить меры по сохранению и развитию конкуренции в сфере теплоснабжения, с учетом усиления роли ЕТО, в том числе ограничению доли рынка тепла от одного источника или доли участия в уставном капитале ЕТО (включая аффилированных лиц).