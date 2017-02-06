Астрахань, 6 февраля, 2017, 17:59 — ИА Регнум. В Астрахани состоялся первый обвинительный приговор по статье, которая появилась в Уголовном кодексе РФ после принятия поправок к пакету антитеррористических законов — так называемый «пакет Яровой». По информации региональной прокуратуры, на скамье подсудимых оказался местный житель Улукбек Гафуров.

George Hodan Суд

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Слушание дела проходило в Кировском районном суде Астрахани. Служители Фемиды признали мужчину виновным в том, что он знал о причастности его знакомого к террористам, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Преступник, о котором умолчал Гафуров, не только прошел подготовку в лагере боевиков, но и успел повоевать на их стороне, пишет газета «КоммерсантЪ» 6 февраля.

Приговором суда за несообщение о преступлении астраханцу придется выплатить штраф в размере 70 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первое уголовное дело по статье из «пакета Яровой» было возбуждено в столице Чечни в середине января текущего года. Житель Грозного не сообщил правоохранительным органам о планах своего знакомого уехать в Сирийскую Арабскую Республику воевать на стороне террористов.

Напомним, законопроекты, ужесточающие наказание за терроризм и экстремизм, депутат Госдумы РФ Ирина Яровая вместе с коллегами из «Единой России» внесла в апреле 2016 года. Эти законопроекты были приняты и получили название «пакет Яровой» или «законы Яровой».

Изменения уголовного законодательства, в соответствии с которыми в УК РФ был введен новый состав преступления, предусматривающий уголовную ответственность за несообщение о преступлении экстремистского характера или террористической направленности, вступили в силу 20 июля 2016 года.