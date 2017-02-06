Екатеринбург, 6 февраля, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Свердловской области, несмотря на предпосылки того, что действующий губернатор Евгений Куйвашев будет выдвинут и избран на новый срок, ситуация для него далека от идеальной. Об этом сообщил уральский политолог Алексей Швайгерт корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В Свердловской области продолжается обсуждение возможной предстоящей отставки Евгения Куйвашева в свете состоявшейся отставки главы Пермского края Виктора Басаргина. По мнению Алексея Швайгерта, назначение на пост исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова обостряет интригу в Свердловской области.

«Отставку Басаргина можно прокомментировать кратко — она состоялась. Все слухи и инсайды на этот счет подтвердились. Другое дело, что определенное напряжение сложилось вокруг потенциальных «сменщиков» пермского губернатора. В числе претендентов назывались разные типажи — и «силовик», и «эффективный менеджер». В итоге ставка сделана на Максима Решетникова, который, как и Басаргин, входит в группу влияния мэра Москвы Сергея Собянина. Очевидно одно: Собянин одержал серьезную аппаратную победу. По сути, ему удалось пролоббировать замену одного своего человека на другого — более молодого, перспективного, и, возможно, более удачливого в региональной политике. Время покажет. Сохранение влияния Собянина в Пермском крае, на мой взгляд, несколько обостряет интригу в Свердловской области. Дело в том, что Евгений Куйвашев также является протеже московского мэра. Поэтому можно предположить, что другие федеральные группы влияния попробуют более настойчиво «расторговать» кандидатуру на пост врио свердловского губернатора. И здесь интересно понаблюдать, сможет ли Собянин одержать вторую аппаратную победу. Конечно, есть определенные предпосылки в пользу сохранения Куйвашева на новый срок. Но стоит ему сделать один неосторожный шаг — в том числе, спровоцированный извне — и «карточный домик» свердловской политики может легко посыпаться. Ситуация для Куйвашева далека от идеальной, несмотря на идущий процесс «заколдовывания» местных элит, общественности и СМИ», — считает политолог.

Также Алексей Швайгерт считает, что инициатива депутата Государственной думы Андрея Альшевских, с которой он обратился к главе Свердловской области о возможности регистрации в качестве кандидатов на выборах губернатора самовыдвиженцев, может стать хорошим экспериментом «на отличном электоральном полигоне». Он убеждён, что если будет принято такое решение, то можно успеть в срок до апреля и внести соответствующие изменения в региональное законодательство.

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По мнению политолога, такое решение позволит провести в Свердловской области модельную избирательную кампанию в преддверии президентских выборов 2018 года, то есть обкатать формат конкурентной кампании с высокой явкой и интересными участниками.

Также он считает, что это может стать игрой некоторых федеральных групп на ослабление Евгения Куйвашева в роли исполняющего обязанности, так как в случае участия в избирательной кампании значительного числа кандидатов известных и авторитетных на региональном уровне они могут обрушиться с критикой в его адрес. Потому вероятность того, что кандидаты будут проходить через «партийный» фильтр, а кампания будет слабоконкурнтной, чтобы обеспечить предсказуемость результата, тоже высока.

Алексей Швайгерт сообщил, что на данный момент, самовыдвижение на пост главы субъектов предусмотрено в Ярославской, Кировской, Тульской и Кемеровской областях, а также в Москве. «Кстати, нынешний губернатор Тульской области Алексей Дюмин в 2016 шел на выборы в порядке самовыдвижения», — уточнил политолог.

Напомним, в СМИ прошла информация, что в ближайшие дни следует ожидать отставки глав пяти регионов России: Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей.

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин сегодня, 6 февраля, подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен чиновник мэрии Москвы Максим Решетников.

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