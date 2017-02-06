Вашингтон, 6 февраля, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Включение блюд из рыбы в рацион ребенка положительно влияет на развитие интеллекта, так как в ней содержится большое количество фосфора, крайне полезного для мозга. К такому выводу пришли специалисты из Университета Северной Каролины, сообщает «Экономика сегодня».

cattalin Рыба

Также в рыбе присутствуют Омега-3 жирные кислоты, способствующие правильному развитию нервной системы. Еще одна особенность рыбы — наличие в ней белка, который легко усваивается и помогает образованию новых клеток.

В рыбе присутствуют витамины А и Д, положительно влияющие на костную систему. Они же препятствуют развитию в детском возрасте такого заболевания, как рахит. По мнению исследователей, оптимальный вариант — если дети получают рыбу дважды в неделю.