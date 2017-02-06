Вашингтон, 6 февраля, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Смерть звезды удалось заснять с помощью орбитального телескопа Hubble. Из звезды формируется туманность. Полученная фотография опубликована на сайте NASA.

Nasa.gov Гибель красного гиганта в созвездии Кормы

Уточняется, что гибель красного гиганта OH231.8+4.2, которую удалось запечатлеть, произошла в созвездии Кормы (южное небо). Сейчас происходит выброс в космос внешних слоёв звезды.

Гибель звезды приведёт к образованию планетарной туманности — «Тухлое яйцо». В сбрасываемых звездой оболочках содержится много сероводорода и доксида серы. Полноценная туманность образуется приблизительно через тысячу лет.