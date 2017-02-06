Рига, 6 февраля, 2017, 15:31 — ИА Регнум. 5 февраля в Латвию прибыли 225 военнослужащих 3-й бронетанковой бригадной боевой группы армии США, сообщает портал Mixnews.lv. Это очередное подразделение для ротации в рамках операции Atlantic Resolve, которое сменит солдат 173-ей бригады и будет находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО.

Belsat.eu Солдаты армии США

Как сообщили в посольстве США в Латвии, вслед за солдатами в Латвию прибудет и тяжелая бронетехника США — танки М1 «Абрамс» и бронемашины «Брэдли». В Министерстве обороны Латвии заявили, что бронетехнику могут доставить уже на этой неделе.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США направляют танки в страны Прибалтики, что станет крупнейшим размещением такого рода вооружений со времен холодной войны.