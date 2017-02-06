Саратов, 6 февраля, 2017, 15:15 — ИА Регнум. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Саратове на основании письма регионального Роспотребнадзора в школах с 7 февраля возобновлены занятия для обучающихся 1−11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском комитете по образованию.

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В тоже время в связи с низкой температурой воздуха 7 февраля отменены занятия для учащихся 1−6-х классов первой и второй смены школ Саратова. Занятия для учащихся 7−11-х классов проводятся в соответствии с расписанием, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове из-за гриппа и ОРВИ с 24 января по 30 января, а затем с 31 января по 6 февраля включительно для обучающихся 1−11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования были установлены внеочередные каникулы.